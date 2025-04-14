Ожидается желтый уровень: прогноз магнитных бурь на 15 апреля

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнародовал прогноз по солнечной и геомагнитной активности на 15 апреля 2025 года. Геомагнитные бури оцениваются по шкале К-индекса — от 2 до 9, где более высокие показатели свидетельствуют о более мощных бурях и соответственно — более сильном влиянии на здоровье человека и работе технических систем.

Читайте также: Мощная магнитная буря накроет Землю с пиком в 8 баллов: сколько дней продлится шторм

15 апреля, активность будет соответствовать желтому уровню. В то же время, в среду, 16 апреля, прогнозируется мощная геомагнитная буря с К-индексом 6, которая также будет иметь красный уровень по шкале влияния. Об этом пишет ТСН.

Следует помнить, что данные обновляются каждые три часа и прогноз может измениться в зависимости от текущей солнечной активности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!