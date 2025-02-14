Ожидаются морозы и снегопады: прогноз погоды в Украине на 15 февраля

Завтра, 15 февраля, после сегодняшнего потепления в Украину вернутся морозы. На большей части территории страны ожидается резкое понижение температуры, а также снегопады.

Мороз охватит все регионы, а наибольшее количество осадков придется на восточные и южные области. В Крыму и на юге будет наблюдаться необычная погодная ситуация – на фоне всеобщего похолодания ночной мороз в этих регионах, наоборот, станет более мягким. Холодней будет ночь на западе, где температура опустится до -7°, тогда как днем на юге и в Крыму столбики термометров поднимутся до +4°. Об этом сообщает Укргидромицентр.

В западных областях ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Ночью температура составит -4...-7°, а днем -7...-5°.

На севере будет облачно, возможен слабый снег. Температура ночью опустится до -4...-6°, днем будет колебаться в пределах -6...-4°.

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В центральных областях прогнозируется снег и облачное небо. Ночью температура будет достигать -3...-5°, днем -5...-3°.

На юге возможен снег. Температура ночью будет составлять -1…-3°, а днем поднимется до +1…+3°.

На востоке ожидается снег, местами слабый снегопад. Ночью температура опустится до -1...-3°, днем будет в пределах -1...+1°.

В Крыму прогнозируется облачная погода с мокрым снегом. Ночью температура будет колебаться от -1° до +1°, а днем поднимется до +2…+4°.

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