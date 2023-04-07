Падение метеорита в Иркутской области рф попало на камеры наблюдения

Падение небесного тела, предположительно метеорита, произошло в ночь на 7 апреля в Усть-Кутском районе Иркутской области россии. Местные СМИ распространили кадры полета метеора.

Отмечается, что поздно ночью с 6 на 7 апреля в небе над иркутским городом Усть-Кту местные жители увидели пролет неизвестного небесного тела и яркую вспышку. Позже в соцсетях появились записи из десятка уличных видеокамер, зафиксировавших это явление.

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Администрация Усть-Кутского района в своем Telegram-канале со временем написала: "В 22:47 по местному времени над городом неожиданно появилось яркое свечение, внешне похожее на комету".

Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Впоследствии власти Усть-Кутского района опубликовали следующее сообщение:

"Дмитрий Семенов, руководитель Большого иркутского планетария, сотрудник Астрономической обсерватории ИГУ отметил, что велика вероятность, что камеры зафиксировали падение метеорита, но эта версия, безусловно, требует проверки".

По его словам, "также нужно проверить, не сходили ли с орбиты ступени ракет или спутники - такое также не исключено".

Напомним, в ночь на 13 февраля в небе над Францией и Великобританией был замечен огромный огненный шар - произошло падение метеорита.

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