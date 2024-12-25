Папа Римский Франциск во время Рождества призвал Украину и РФ к переговорам

Папа Римский Франциск, выступая с центрального балкона базилики Святого Петра в Ватикане 25 декабря, призвал Украину и Россию начать переговоры по достижению мира. В своем рождественском обращении Urbi et Orbi (в город и мир) Франциск вспомнил войну в Украине, призывая к "смелости, необходимой для открытия двери к переговорам".

Обращаясь к тысячам людей на площади Святого Петра, он сказал: "Пусть замолчит звук оружия в Украине, которое разрушила война!" Об этом пишет Reuters.

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Папа также призвал к "жестам диалога и встречам, которые приведут к справедливому и длительному миру".

Напомним, что 22 декабря Папа Римский призвал молиться о прекращении боевых действий на всех фронтах к Рождеству, в частности в Украине. "Страдающая Украина продолжает страдать от обстрелов городов, часто повреждающих школы, больницы и храмы. Пусть замолчит оружие, и будет звучать рождественская коляда! Молимся о прекращении огня на всех фронтах, в Святой Земле, в Украине, на Ближнем Востоке и по всему миру" , – подчеркивал он.

Напомним, Зеленский прибыл в Исландию с рабочим визитом.

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