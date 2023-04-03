Паска с соленой карамелью: как просто приготовить Панеттоне

Если вы хотите удивить своих родных вкусной воздушной паской с соленой карамелью, попробуйте итальянский вариант выпекания пасхального хлеба "Панеттоне". Такая паска получается очень мягкой и нежной, главное четко придерживаться рецепта.

Для приготовления такой паски нужно много разнообразных продуктов, однако его вкус стоит того, чтобы его приготовить. Для опары возьмите 80 граммов муки, сухие дрожжи 7 граммов, 10 г сахара и 180 мл теплого молока.

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Для "подготовительного" теста нужны:

Опара

Сливочное масло (мягкое) – 40 граммов

Сахар – 50 граммов

Мука – 140 граммов

Яйца (крупные) – 2 шт.

Для сливочной соленой карамели:

Сливки (20-30% жирности) – 150 миллилитров

Сахар – 115 граммов

Сливочное масло (мягкое) – 20 граммов

Соль морская крупная – чайная ложка

Еще вам нужно будет сделать так называемое "основное тесто":

Понадобится уже приготовленная сливочная карамель и "подготовительное тесто",

Яичные желтки (большие) – 2 шт.

Соль – 6 граммов

Цедра из апельсина

Экстракт ванили – чайная ложка

Изюм – 150 граммов

Цукаты – 115 граммов

Мука – 280 граммов

Масло сливочное (мягкое) – 40 граммов

Ром (коньяк, или сок апельсина) – 40 миллилитров.

Пошаговый рецепт приготовления кулича Панеттон с карамелью

Как приготовить опару – в теплое молоко всыпьте сахар, дрожжи, перемешайте, всыпьте просеянную муку и снова перемешайте. Накройте полотенцем и отставьте в теплое место.

Изюм нужно промыть и залить ромом (коньяком или апельсиновым соком) и дать им настояться. Можно замочить и цукать.

Подготовительное тесто:

Надо взять мягкое сливочное масло, добавить сахар и растереть, добавляя по одному яйцу. Снова все перемешайте и добавьте просеянную муку. Должно получиться жидкое тесто, как густая сметана. Накройте его пищевой пленкой и на час-полтора отставьте в теплое место.

Сливочная соленая карамель:

Сливки нужно нагреть в кастрюльке, не доводя до кипения, периодически помешивайте их. Выключите и дайте им немного остыть.

На сухую сковороду с толстым дном высыпаем сахар и растапливаем, помешивая силиконовой или деревянной лопаткой. Когда сахар приобретет насыщенный янтарный цвет, снимите сковородку с плиты. Сливки в кастрюльке поставьте на плиту (малый огонь), начните их греть, постепенно вливая растопленный сахар и помешивая смесь. Добавьте сливочное масло и перемешайте, пока кипятят сливки с сахаром. Снимите кастрюлю с плиты и продолжайте тщательно перемешивать карамель. Она должна остывать до комнатной температуры, затем к ней добавляется крупная морская соль.

Основное тесто

В миску вложите мягкое сливочное масло и желтки, хорошо перемешайте венчиком и добавьте сливочную карамель. Добавьте чайную ложку экстракта ванили и цедру апельсина, перемешайте и добавьте подготовительное тесто. Перемешайте и добавьте просеянную муку (его количество указано выше, в ингредиентах к основному тесту).

Сначала тесто слегка перемешайте лопаткой, а затем миксером, посолите во время размешивания.

Готовое тесто нужно вымешивать 3 раза: 10 минут вымешиваем – 5 минут оно отдыхает.

Изюм вытащите из рома, смешайте их с цукатами и немного обваляйте в муке. Добавьте в тесто и снова вымесите его, образуя из него шар. Переложите тесто в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место, чтобы оно взошло.

Через пол часа смажьте руки растительным маслом, снова перемешайте хорошо тесто и снова отправьте на расстойку, чтобы оно увеличилось в объеме примерно в два с половиной раза.

Готовое тесто разделите на четыре части, возьмите формы для выпечки пасок и смажьте их маслом. Наполните формы тестом на треть.

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Формы с тестом нужно поставить на застеленный пергаментом противень, накрыть сухим полотенцем и дать тесту еще подойти в теплом месте.

Паски Панеттоне нужно выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов первые 5 минут в режиме конвекции. Затем духовку переводят в режим верхнего и нижнего нагревания и пекут 30 мин при температуре 150 градусов.

Чтобы верх пасок не подгорал, можно смазать их растопленным сливочным маслом за 20 мин до готовности, а сверху присыпьте хлопьями миндаля.

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