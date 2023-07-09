Патрульные в Киеве спасли парня, залезшего на крышу многоэтажки для эффектных фото (видео)

В Киеве 20-летний парень решил снять виды с крыши многоэтажки. Однако самостоятельно спуститься уже не смог. Испуганный, он позвонил по телефону в полицию.

Как сообщили столичные патрульные, парень фотографировал виды и застрял на крыше.

"Накануне, около 16 часов, на линию 102 позвонил обеспокоенный гражданин, который сообщил, что не может спуститься с крыши многоэтажки", – говорится в сообщении.

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На помощь мужу пришли инспекторы Владимир Коцур и Руслан Черный. Они прибыли на место происшествия и поднялись вверх, где увидели испуганного парня, он едва держался за металлический каркас.

"Совместными усилиями блюстители порядка помогли мужчине спуститься вниз. Общаясь с патрульными, гражданин объяснил, что хотел сделать хорошие фотографии", – рассказали правоохранители.

На днях, напомним, в Киеве вблизи метро Васильковская мужчина залез на дерево. Он отказывался слезать и выдвигал требования. В частности, мужчина выдвинул требование, чтобы президент России Владимир Путин издох.

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