МВД: мужчина, устроивший стрельбу в Шевченковском суде, взорвал себя

Эпопея со взрывами в Шевченковском суде Киева закончилась тем, что мужчина, взорвавший в помещение суда взрывной пакет, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. "Правонарушитель погиб на месте происшествия. По предварительной информации, взорвал себя", – написал он в своем Телеграм-канале.

Клименко сообщил также, что во время штурма помещения суда раненые получили двое бойцов КОРД. "Их жизнь спасли щиты, с которыми двигались спецназовцы", – добавил он.

Видео дня

В разговоре с журналистами Клименко подтвердил, что именно Игорь Гуменюк устроил взрывы в помещении суда.

По его словам, он сначала бросил в караул взрывное устройство и пытался скрыться из-под стражи. Конвой остановил его выстрелом в воздух. После этого Гуменюк забаррикадировался в отдельном помещении.

Спецназовцы из КОРДа пытались уговорить Гуменюка выйти, однако он не шел на контакт. Дверь деблокирована силой, Гуменюк бросил еще одно взрывное устройство, ранив двух бойцов Корда.

Сам Гуменюк погиб от взрывного устройства, которое взорвал сам.

Пока правоохранители не знают, где находились взрывные устройства. Пока неизвестно, пронес ли Гуменюк их в здание суда или они уже находились там.

Напомним, под вечер 5 июля взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева, где должны были рассматривать дело Игоря Гуменюка, подозреваемого в совершении теракта возле Верховной Рады в 2015 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!