Павел Зибров показал совместное фото с 25-летней дочерью Дианой

Известный украинский певец 65-летний Павел Зибров в своем Инстаграме опубликовал фото прогулки с дочерью Дианой. Это его дочь от брака с Мариной Зибровой.

На прогулку с дочерью Зибров оделся в одежду черного цвета. Такой же цветовой гаммы придерживалась и Диана. "После утренних дел прогулялись с Дианкой вмпарке. Снег, тишина, красота!", — подписал фотографию певец.

25-летняя дочь певца Диана является пресс-секретарем отца и его концертным директором. Зибров рассказывал, что у Дианы семь специальностей.

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"Она и визажистка, и соцсети ведет. Молодец, работает 24 часа в сутки. Так, как она отдается отцу и нашему делу, не отдастся никто. Она получает зарплату у папы. Все по-честному. А что, она должна работать за баранку" ?", – заявлял он в одном из интервью.

Зибров замечал, что благодаря дочери он сменил репертуар и стал более интересным для молодежи. В частности, он тоже начал вести TikTok.

Диана Зиброва еще в 2021 году обручилась с бизнесменом Андреем Ищенко. Однако пара так и не узаконила отношения – в 2020 году этому помешал коронавирус, а в 2022 – война.

Ранее Зибров в соцсетях опубликовал видео, как он повторял движения главной героини фильма о дочери семейки Адамсов.

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