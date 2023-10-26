Пчеловод объяснил, где надо хранить мед, чтобы он не кристаллизовался

Мед имеет длительный срок хранения благодаря высокому содержанию сахара. При правильном способе хранения его можно держать десятилетиями.

Однако мед рискует кристаллизоваться практически в любой форме. К счастью, этого легко избежать, соблюдая несколько простых правил хранения, сообщает Express.co.uk.

Пчеловод Дон Комбс объяснила, где лучше хранить мед. Что касается сырого меда, упакованного прямо из улья, она рекомендует хранить его в местах со стабильной температурой от 18 до 24°С.

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Дон отметила, что шкаф у плиты или духовки лучше всего подходит для такого жидкого меда, поскольку он имитирует теплую темную среду улья и предотвращает кристаллизацию.

"Большинство рекомендуют прохладную среду для хранения, потому что боятся, что иначе мед немного потемнеет. Холодное хранение – это отличный выбор, но имейте в виду, что в таких ситуациях кристаллизация будет происходить быстрее", – подчеркнула эксперт.

Некоторые люди наслаждаются кристаллизированным изменением текстуры, которая случается, когда мед хранится в холодильнике. Если это так для вас, храните в холоде.

Впрочем, мед всегда должен храниться в стеклянной герметичной емкости во избежание избытка влаги. Рост нежелательных дрожжей может изменить вкус и текстуру меда.

Напомним, что эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

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