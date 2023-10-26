Бджоляр пояснив, де треба зберігати мед, щоб він не кристалізувався

Мед має тривалий термін зберігання завдяки високому вмісту цукру. За правильного способу зберігання, його можна тримати десятиліттями.

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Однак мед ризикує кристалізуватися практично в будь-якій формі. На щастя, цього легко уникнути, дотримуючись кількох простих правил зберігання, повідомляє Express.co.uk.

Бджолярка Дон Комбс пояснила, де краще зберігати мед. Що стосується сирого меду, упакованого прямо з вулика, вона рекомендує зберігати його в місцях зі стабільною температурою від 18 до 24C.

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Дон зазначила, що шафа біля плити чи духовки найкраще підходить для такого рідкого меду, оскільки він імітує тепле темне середовище вулика та запобігає кристалізації.

"Більшість рекомендують прохолодне середовище для зберігання, тому що бояться, що інакше мед трохи потемніє. Холодне зберігання – це чудовий вибір, але майте на увазі, що в таких ситуаціях кристалізація відбуватиметься швидше", – наголосила експертка.

Деякі люди насолоджуються кристалізованою зміною текстури, яка трапляється, коли мед зберігається в холодильнику. Якщо це так для вас, зберігайте у холоді.

Втім, мед завжди повинен зберігатися в скляній герметичній ємності, щоб уникнути надлишку вологи. Ріст небажаних дріжджів може змінити смак і текстуру меду.

Нагадаємо, що експерти в галузі харчування рекомендують включити до щоденного раціону кучеряву капусту, яка насичена антиоксидантами, а також вітамінами А, С та К.

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