Пчеловод объяснил, где надо хранить мед, чтобы он не кристаллизовался

Мед имеет длительный срок хранения благодаря высокому содержанию сахара. При правильном способе хранения его можно держать десятилетиями.

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Однако мед рискует кристаллизоваться практически в любой форме. К счастью, этого легко избежать, соблюдая несколько простых правил хранения, сообщает Express.co.uk.

Пчеловод Дон Комбс объяснила, где лучше хранить мед. Что касается сырого меда, упакованного прямо из улья, она рекомендует хранить его в местах со стабильной температурой от 18 до 24°С.

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Дон отметила, что шкаф у плиты или духовки лучше всего подходит для такого жидкого меда, поскольку он имитирует теплую темную среду улья и предотвращает кристаллизацию.

"Большинство рекомендуют прохладную среду для хранения, потому что боятся, что иначе мед немного потемнеет. Холодное хранение – это отличный выбор, но имейте в виду, что в таких ситуациях кристаллизация будет происходить быстрее", – подчеркнула эксперт.

Некоторые люди наслаждаются кристаллизированным изменением текстуры, которая случается, когда мед хранится в холодильнике. Если это так для вас, храните в холоде.

Впрочем, мед всегда должен храниться в стеклянной герметичной емкости во избежание избытка влаги. Рост нежелательных дрожжей может изменить вкус и текстуру меда.

Напомним, что эксперты в области питания рекомендуют включить в ежедневный рацион кудрявую капусту, насыщенную антиоксидантами, а также витаминами А, С и К.

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