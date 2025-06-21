Пенсии для лиц с инвалидностью в июле: сколько будут выплачивать украинцам

Лица с инвалидностью могут получать различные виды выплат. Часть из них была проиндексирована в марте.

Как сообщает "24 Канал" со ссылкой наПенсионный фонд Украины, размер пенсии по инвалидности определяется в процентном соотношении к пенсии по возрасту и зависит от установленной группы инвалидности.

В 2025 году суммы выплат следующие:

100% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы;

90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы;

50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

К страховому стажу, который используется для расчета пенсии по возрасту и служит основой для определения размера пенсии по инвалидности, кроме имеющегося страхового стажа, добавляется период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

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Выплаты по инвалидности для военнослужащих и других категорий

Пенсии по инвалидности для военных и других групп населения назначаются в случаях наступившей инвалидности:

при прохождении службы;

или в течение трех месяцев после увольнения со службы;

или после трехмесячного срока после увольнения, если инвалидность вызвана болезнями, возникшими во время службы.

Величина пенсии по инвалидности определяется в зависимости от причин возникновения. Для лиц, ставших инвалидами из-за войны, пенсия устанавливается в следующих размерах:

I группа – 100% сумм денежного довольствия;

II группа – 80% сумм денежного довольствия;

III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Пенсия для других лиц с инвалидностью устанавливается в следующих размерах:

I группа – 70% сумм денежного довольствия;

II группа – 60% сумм денежного довольствия;

III группа – 40% сумм денежного довольствия.

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