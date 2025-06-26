Пенсии и помощь для лиц с инвалидностью: какие выплаты ожидают в июле

Лица с инвалидностью могут получать различные виды государственной финансовой помощи, часть которых уже была проиндексирована в марте 2025 года. Какие именно выплаты ожидаются в июле – узнавайте далее.

Размер пенсионных выплат для людей с инвалидностью в 2025 году определяется как определенный процент от базовой пенсии по возрасту. Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на ПФУ.

Итак, для лиц с инвалидностью I группы пенсия составляет 100% от базового размера, для II группы – 90%, а для III – 50%. При этом при исчислении учитывается не только имеющийся страховой стаж, но и время от установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

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Отметим, что лица с инвалидностью с детства, не имеющие страхового стажа из-за объективной невозможности работать, не имеют права на пенсию по инвалидности. Однако они могут обратиться в органы социальной защиты для оформления социальной помощи.

Какие пенсии по инвалидности предусмотрены для военных

Для военных размер пенсии по инвалидности определяется в зависимости от того, по каким причинам она установлена. В случае, если инвалидность приобретена вследствие войны, размер выплат колеблется от 60% до 100% от суммы денежного обеспечения, при этом государство гарантирует минимальные суммы.

В случаях, когда инвалидность не связана с участием в боевых действиях, предусмотрены сниженные процентные ставки – от 40% до 70%.

Напомним, ранее в правительстве утвердили постановление, изменяющее порядок выплаты пенсий.

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