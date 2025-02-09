Пенсии за особые заслуги в 2025 году: кто получит и сколько выплатят

В Украине отдельные категории граждан имеют право на повышенные пенсионные выплаты из-за специфики профессии или сложных условий жизни. Кроме того, некоторые украинские могут получить пенсию за особые заслуги перед государством.

Редакция сайта UAportal рассказывает, кто из пенсионеров может претендовать на такие надбавки и при каких условиях их назначают. По словам Ларисы Деревянчук, начальника отдела обслуживания граждан Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киевской области, пенсия за особые заслуги назначается следующим категориям граждан:

Людям, отмеченным государственными наградами – тем, кто получил почетное звание Украины "Заслуженный", государственную премию или награжден одним из орденов Украины.

– тем, кто получил почетное звание Украины "Заслуженный", государственную премию или награжден одним из орденов Украины. Многодетным матерям – женщинам, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или была лишена родительских прав, выплата может назначаться отцу, который осуществлял воспитание.

– женщинам, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если мать умерла или была лишена родительских прав, выплата может назначаться отцу, который осуществлял воспитание. Борцам за независимость Украины в XX веке – тем, кто в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признан участниками борьбы за независимость.

– тем, кто в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признан участниками борьбы за независимость. Реабилитированным жертвам репрессий – лицам, которые пострадали от коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов и были незаконно заключены в тюрьму или принудительно направлены в психиатрические учреждения по решению репрессивных органов.

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Таким образом, пенсия за особые заслуги в 2025 году будет начисляться тем, кто внес значительный вклад в развитие государства или претерпел политические преследования.

Размер выплат: сколько получают украинцы

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсия за особые заслуги является доплатой основной пенсии. Для большинства граждан она составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц.

Однако для борцов за независимость Украины в XX веке предусмотрена фиксированная выплата в размере 4 534,32 грн.

Раньше мы рассказывали, какой будет пенсия украинцев, получавших минимальную зарплату.

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