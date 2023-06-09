Пенсионерам объяснили, как перевести украинскую пенсию в Польшу

Украинские пенсионеры могут перевести выплаты и получать в Польше. Для этого необходимо подать документы через учреждение социального страхования Польши (ZUS).

Пошаговая инструкция была опубликована в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Обращаться к такой процедуре могут пенсионеры, которым назначена выплата в Украине, но они находятся в Польше.

Для перевода пенсионных выплат необходимо:

Обратиться в ZUS по месту нахождения и предоставить документы. Территориальный орган ZUS заполнит нужные формуляры и копии документов Документы поступят в ПФУ. В Фонде рассмотрят заявление и примут решение, о чем известят ZUS. Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.

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Чтобы подать заявление, нужно подготовить ряд документов, в частности:

паспорт гражданина Украины;

справку о присвоении номера PESEL;

номер учетной карточки налогоплательщика;

пенсионное удостоверение;

справку с банковскими реквизитами счета в банке (на который будут приходить выплаты).

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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