Пенсионерам стало легче найти работу: какие вакансии открыты и сколько платят

После начала полномасштабной войны ситуация на рынке труда в Украине существенно изменилась особенно в демографическом аспекте, что привело к обострению кадрового дефицита. Как следствие, работодатели вынуждены искать новые источники для пополнения рабочей силы, в частности, активнее привлекая к работе людей пенсионного возраста.

Об этом говорится в отчете OLX Работа, пишет УНИАН. Как отмечается, работодатели все чаще открывают вакансии для пожилых кандидатов, и сами пенсионеры проявляют все больший интерес в таких предложениях.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа заявила, в 2024 году количество подобных вакансий выросло на 33%, а средняя заработная плата достигла 20 тысяч гривен, что практически равно среднему показателю по стране (21 500 грн)".

За прошлый год вакансий с примечанием "подходит для пенсионеров" стало больше на треть – в общей сложности их количество достигло 54 тысяч. А уже за неполные три месяца 2024 было размещено 20 тысяч новых объявлений. Активнее всего трудоустраивают людей почтенного возраста в регионах с большими городами: в Киевской, Днепропетровской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Читайте также: В Украине предлагают более 50 тыс. грн за удаленную работу: кого ищут

Медианна заработная плата в Украине также показывает стабильный рост. В 2024 году она достигла 18 тысяч гривен, что на 20% больше, чем в 2023 году. В начале 2025 года этот показатель достиг уже 20 тысяч гривен, что свидетельствует о продолжении положительной динамики. Высокий уровень зарплат традиционно фиксируется в Киевской, Львовской и Закарпатской областях.

Согласно информации OLX Работа, работодатели чаще всего ищут среди пенсионеров работников на следующие должности: водители, продавцы, охранники, уборщики, кассиры, грузчики, менеджеры по продажам, портные и разнорабочие. Именно на эти вакансии наиболее активно отзываются люди пенсионного возраста. В 2024 году количество отзывов от пенсионеров выросло на 23% по сравнению с 2023 годом, и на 41% – по сравнению с 2022 годом.

Исследование также показало, что почти половина работающих пенсионеров – 48% – намерены продолжать трудовую деятельность. Основной причиной этого является недостаточный размер пенсий, что побуждает людей искать дополнительный доход.

Стоит отметить, что к найму пожилых сотрудников чаще прибегают небольшие компании – 29% из них отметили, что таким образом компенсируют кадровый дефицит, вызванный войной. Для сравнения, среди крупных предприятий этот показатель составляет всего 13%.

"Наше исследование свидетельствует, что интерес к трудоустройству людей постарше стремительно растет. Бизнес показывает большую открытость к сотрудничеству с пенсионерами, предлагая им конкурентные зарплаты. А сами пенсионеры все чаще рассматривают работу как необходимость и возможность. По всей видимости, в 2025 году эта тенденция продолжит укрепляться", – говорится в отчете.

Раньше мы рассказывали, каких специалистов критически не хватает и кому очень тяжело найти работу в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!