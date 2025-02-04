Пенсионеры старше 65 лет имеют право на дополнительную доплату к пенсии: о чем идет речь

Украинцам объяснили, на какие доплаты могут рассчитывать пенсионеры, которым исполнилось 65 лет. В стране действует система пенсионной поддержки для пожилых людей, и для достигших 65-летнего возраста предусмотрены особые условия.

Для получения пенсии женщинам необходимо иметь не менее 30 лет трудового стажа, а мужчинам – 35 лет. Как сообщает " Волна ", соответствующая информация обнародована на сайте Пенсионного фонда Украины.

Согласно законодательству, минимальная пенсия для этой категории составляет 40% минимальной зарплаты. Поскольку с 2024 года она установлена на уровне 8000 гривен, минимальный размер пенсии должен быть не менее 3200 гривен. Однако на практике пенсионеры получают чуть больше – 3370 гривен.

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Если же выплата оказывается ниже установленного минимума, государство автоматически компенсирует разницу.

Кроме того, в Украине действует система надбавок, которая зависит от возраста. Так, пенсионерам от 70 до 74 лет предусмотрена доплата в 300 гривен, для лиц 75-79 лет – 456 гривен, а пенсионерам от 80 лет и старше начисляется 570 гривен.

Все эти доплаты начисляются автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд с заявлениями не нужно.

Напомним, украинским пенсионерам рассказали о 5 популярных льготах в 2025 году, о которых они могли не знать.

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