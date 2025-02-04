Пенсіонери старше 65 років мають право на додаткову доплату до пенсії: про що йдеться

Українцям пояснили, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери, яким виповнилося 65 років. В країні діє система пенсійної підтримки для літніх людей, і для тих, хто досяг 65-річного віку, передбачені особливі умови.

Для отримання пенсії жінкам необхідно мати щонайменше 30 років трудового стажу, а чоловікам – 35 років.Як повідомляє "Хвиля", відповідна інформація оприлюднена на сайті Пенсійного фонду України.

Згідно із законодавством, мінімальна пенсія для цієї категорії становить 40% від мінімальної зарплати. Оскільки з 2024 року вона встановлена на рівні 8000 гривень, мінімальний розмір пенсії має бути не менше 3200 гривень. Однак на практиці пенсіонери отримують трохи більше – 3370 гривень.

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Якщо ж виплата виявляється нижчою за встановлений мінімум, держава автоматично компенсує різницю.

Окрім цього, в Україні діє система надбавок, яка залежить від віку. Так, пенсіонерам від 70 до 74 років передбачена доплата у 300 гривень, для осіб 75-79 років – 456 гривень, а пенсіонерам від 80 років і старше нараховується 570 гривень.

Всі ці доплати нараховуються автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду з заявами не потрібно.

Нагадаємо, українським пенсіонерам розповіли про 5 популярних пільг у 2025 році, про які вони могли не знати.

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