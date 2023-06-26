Пенсионеры в Украине получат больше денег с 1 июля: кому ждать доплат

С 1 июля в Украине возрастут пенсионные выплаты госслужащим и ученым. Согласно постановлению Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года, с 1 июля состоится очередной этап индексации выплат.

Это второй этап повышения, предусмотренный указанным постановлением. Первый этап индексации, касавшийся большинства видов пенсий, уже реализован с 1 марта текущего года.

Согласно утвержденному решению, повышение пенсий для госслужащих и ученых будет составлять 19,7%, или коэффициент 1,197, равно как и в предыдущем этапе. Повышение применяется только к основному размеру пенсии без прибавок. Общий размер повышения не может быть меньше 100 гривен, а максимальная сумма доплаты ограничена 1500 гривнами.

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Важно отметить, что пенсии, размер которых составляет 20 тысяч 930 гривен или выше, не подлежат повышению. Индексация происходит в пределах максимального размера пенсии, равной десяти прожиточным минимумам, что в настоящее время составляет 2093 гривны в месяц.

Это решение Кабинета Министров направлено на поддержку госслужащих и ученых, получающих пенсии по Законам "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины" и "О научной и научно-технической деятельности".

Ожидается, что решение будет способствовать обеспечению социальной защиты пенсионеров и улучшению их финансового состояния.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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