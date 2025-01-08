Пенсионный фонд презентовал новую полезную услугу: что нужно знать

Украинские пенсионеры и государственные органы смогут быстрее проверить подлинность пенсионных удостоверений с помощью новой услуги от Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Раньше для этого нужно было посылать запрос в ПФУ, занимавшее определенное время.

Теперь процесс стал намного более удобным – достаточно нескольких кликов для проверки с помощью сервиса "Поиск пенсионного удостоверения". Об этом говорится на сайте ПФУ.

"Для подтверждения статуса пенсионера лицо предоставляет свое пенсионное удостоверение в различных учреждениях и органах власти. Иногда возникают ситуации, когда необходимо проверить его действительность, например, при пересечении границы", – пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Теперь должностное лицо может по номеру пенсионного удостоверения быстро выяснить его статус (действительно или нет) и дату выдачи.

Как пользоваться этим сервисом?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения".

В открывшемся окне нужно заполнить два поля: выбрать тип пенсионного удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное) из списка и ввести его номер, воспользовавшись подсказкой на экране.

После этого нажатием кнопки поиска на экране появятся данные о пенсионном удостоверении.

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