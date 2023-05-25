Пенсионный калькулятор: Как рассчитать размер будущей пенсии

Украинцы еще до ухода на пенсию могут рассчитать размер своей будущей пенсии. Об этом рассказала начальница отдела методологии и организации работы по применению пенсионного законодательства Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве Людмила Гребенникова.

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Как определяется размер пенсии в 2023 году

Формула расчета, условия назначения и выплаты пенсии остались неизменными. Общие нормы определены Законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а именно размер пенсии каждого лица индивидуален и зависит от его страхового стажа и заработка.

Минимальный размер пенсии составляет 2093 грн., минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц – 2520,00 грн., максимальный размер пенсионной выплаты составляет 20 930 грн.

"При назначении пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии (в 2023 году - 12 236,71 гривен)", - пояснила Людмила Гребенникова.

Как самостоятельно посчитать размер будущей пенсии

На веб-портале Пенсионного фонда есть пенсионный калькулятор. Следует учитывать тот момент, что Пенсионный фонд располагает данными о заработной плате только с июля 2000 года. Поэтому для корректного расчета еще необходимо отсканировать трудовую книжку, занести данные об обучении, прохождении военной службы.

При этом указанный расчет является ориентировочным. Окончательный расчет пенсии будет произведен после подачи заявления в органы ПФУ.

Основным документом, подтверждающим стаж работы за период до внедрения персонифицированного учета в системе общеобязательного государственного социального страхования, есть трудовая книжка.

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Как увеличить страховой стаж

Появилась так услуга, как "докупить страховой стаж" или добровольная уплата страховых взносов. Для того чтобы купить стаж, необходимо оформить договор и уплатить единый социальный взнос (ЕСВ). Он не может быть меньше минимального страхового взноса, то есть на сегодняшний день сумма ежемесячного платежа будет 1430 гривен.

Внести средства для увеличения страхового стажа или зарплаты, которая будет учитываться при предстоящем исчислении пенсии, можно как за себя, так и за другого человека.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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