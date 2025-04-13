Пенсия 5 тысяч при минимальном стаже: какую нужно иметь зарплату

Объем необходимого страхового стажа зависит от возраста человека. Сегодня в Украине выход на пенсию возможен в 60, 63 или 65 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, сейчас нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Об этом сообщает "24 Канал".

Итак, согласно требованиям, для получения пенсии в 5000 грн необходимо иметь не менее 14,3 тысячи гривен официальной заработной платы.

Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно иметь не менее 22 лет страхового стажа. В таком случае, для получения пенсии в 5 тысяч гривен, заработная плата должна составлять не менее 20,8 тысяч гривен.

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Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор

Для выхода на пенсию в 65 лет достаточно иметь 15 лет страхового стажа. При этом, чтобы получать указанную пенсию, заработная плата должна быть не менее 30,4 тысячи гривен.

Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор Как получить пенсию в 5 тыс. грн. Источник: Скриншот Пенсионный калькулятор

Стоит заметить, что в ближайшие годы требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года постепенно будут расти.

Напомним, какая пенсия будет у пенсионеров без стажа в 2025 году.

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