Переезжайте в четверг и разбрасывайте монеты: какие приметы и предрассудки связаны с новосельем

Что делать во время новоселья, чтобы привлечь в новый дом удачу

При переезде мы часто сталкиваемся с переменами и несем надежды на новое начало. Во многих культурах существует вера в предрассудки и приметы, связанные с переездом, которые принято исполнять для привлечения счастья и отвращения негатива. Хотя эти верования могут казаться противоречивыми или не основанными на рациональных доказательствах, они придают колориту и традиционному значению этого периода нашей жизни.

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Выберите четверг для переезда в новое здание, этот день считается счастливым для многих; Зажгите свечу в новом доме – это давний обряд, который, по легендам, несет свет и изгоняет тьму; Задвиньте фенхель в замочную скважину, чтобы защитить свой дом от негатива; Выйдите из дома через ту самую дверь, через которую вошли впервые, когда покидаете ее впервые; Разожгите огонь в новом доме, чтобы очистить его и защитить от негатива; Кипятите молоко и рис в открытой кастрюле, пока оно не потечет по стенам, это приглашает процветание, богатство и изобилие; Позвоните в колокольчик, чтобы запросить судьбу; Приготовьте домашний ужин для своих новых соседей, это отпугивает негатив и покажет вашу готовность к дружбе; Избегайте переездов в отрицательный день; Откажитесь от своих старых уборочных орудий, чтобы оставить отрицательные энергии своего предыдущего дома; Купите новую метлу и впервые войдите в новый дом с ней; Совершите ритуал сжигания шалфея, чтобы очистить помещение от отрицательной энергии; Избегайте забивания гвоздей после заката, это может разбудить древесные духи; Действуйте по лунному календарю, совершайте свои движения, когда луна растет; Покрасьте веранду в синий цвет, чтобы отпугнуть отрицательные энергии; Посадите гранатовое дерево на своем дворе, символизируйте плодородие и долголетие; Пригласите духа-хранителя, чтобы он защитил вас и ваш новый дом; Избегайте принесения в дом мотыги. Если это произошло ошибочно, сделайте его еще раз, уходя обратно; Никогда не принимайте ножи и другие острые предметы в качестве подарка на новоселье, иначе ваши отношения с дарителем могут быть нарушены, если вы не заплатите символическую сумму, отменяющую "проклятие" и подтверждающую вашу дружбу; Возьмите с собой посуду с сырым рисом, когда вы впервые входите в новый дом; Посыпьте щепотку соли на пол каждой комнаты и порог входной двери, это отпугивает зло или возродит аромат; Разбрасывайте монеты в гостевой комнате в первый день в новом доме, это обеспечит процветание.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке, а также о приметах и предрассудках, связанных с приходом гостей.

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