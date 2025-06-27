Переменная облачность и кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 28 июня

В пятницу подавляющая часть территории Украины остается без осадков, однако уже на следующий день – в субботу, 28 июня – погодная ситуация изменится. По всей стране ожидается переменная облачность, во многих областях пройдут кратковременные дожди с грозами.

Единственным регионом, который, по предварительным данным, избегнет осадков, станет Крым. Об этом сообщает Укргидромицентр.

Температурные показатели будут существенно колебаться в зависимости от региона. Самая низкая ночная температура прогнозируется в Луганской области — до +14 градусов. В то же время, дневные температуры будут достигать максимума на востоке, юге и полуострове — до +27 градусов тепла.

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В западной части страны ожидаются грозы и дожди, при этом воздух прогреется до +23 градусов днем. В северных и центральных регионах погода будет спокойнее: лишь местами возможны дожди, ночная температура составит около +15…+17, а днем — в пределах +21…+23 градуса.

На юге и востоке, а также в Крыму дожди не прогнозируются, будет сухо и тепло. Температурный максимум в этих регионах составит +26...+27 градусов днем, а ночная температура будет держаться в пределах +16...+18 градусов.

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