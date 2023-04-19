Переселенцы из Украины смогут получать пенсии за границей: в Минреинтеграции раскрыли детали

Правительство Украины приняло решение о назначении и выплате пенсий для украинских граждан, выехавших за границу. Переселенцы смогут получать деньги благодаря международным переводам через Укрпочту.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Отмечается, что выплаты можно получать в отделении почты (при наличии технической возможности АО "Укрпочта" осуществлять перевод средств в страну пребывания).

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"Принятое правительством постановление разработало Минсоцполитики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше. Следовательно, указанная категория пенсионеров сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины", – отмечается в сообщении. .

В постановлении говорится, что пенсионеры могут заключить договоры с украинскими банками, не имеющими филиалов, отделений, представительств в стране проживания пенсионера, в частности, банки (необанки), которые вообще не имеют собственной сети.

Если пенсионеры хотят получать выплаты через банк, заявление о выплате можно будет подать в электронной форме с использованием средств квалифицированной электронной подписи. Это можно будет сделать вместе с открытием банковского счета без необходимости личного посещения банка.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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