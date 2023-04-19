Переселенці з України зможуть отримувати пенсії за кордоном: у Мінреінтеграції розкрили деталі

Уряд України ухвалив рішення щодо призначення та виплат пенсій для українських громадян, що виїхали за кордон. Переселенці зможуть отримувати гроші завдяки міжнародним переказам через Укрпошту.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що виплати можна буде отримувати у відділенні пошти (за наявності технічної можливості АТ "Укрпошта" здійснювати переказ коштів у країну перебування).

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"Ухвалену урядом постанову розробило Мінсоцполітики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі. Отже, зазначена категорія пенсіонерів зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України", – зазначається в повідомленні відомства.

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У постанові йдеться, що пенсіонери можуть укласти договори з українськими банками, що не мають філій, відділень, представництв у країні проживання пенсіонера, зокрема банки (необанки), які взагалі не мають власної мережі.

Тож, якщо пенсіонери хочуть отримувати виплати через банк, заяву про виплату можна буде подати в електронній формі з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Це можна буде зробити разом із відкриттям банківського рахунку, без необхідності особистого відвідування банку.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення щодо виплати українцям пенсій навіть за відсутності стажу. Це торкнеться деяких категорій пенсіонерів.

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