Первый Спас-2023: что готовят на Маковея
Христиане 14 августа будут праздновать Первый Спас или Маковея. В этот день в церковь на освящение нужно носить букеты из цветов и душистых трав, воду, хлеб, выпечку с маком, мак и мед.
Освященной 14 августа водой умывают лицо, чтобы быть здоровыми, а маком посыпают дома и поля, чтобы защититься от зла.
Блюда с маком – традиционная еда на Маковея. При этом все блюда должны быть постными, потому что с 14 августа – с праздника Медового Спаса начинается Успенский пост.
На Маковея готовят много блюд с маком и медом. Традиционными являются: маковник – пирог с маковой начинкой, маковица – конфеты с маком, шулики с маком, или маковники.
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Шулики с маком – это традиционное украинское блюдо. Она состоит из лепешек, которые измельчаются и размешиваются в запаренном маке и меде.
Как приготовить шулики с маком:
Ингредиенты:
- Мак – 200 граммов
- Мед – 100-150 г
- Кефир – 500 мл
- Соль – 0,5 ч. л.
- Сода – 1 ч. л.
- Мука – 2-3 стакана
- Растительное масло – для жарки
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Приготовление:
- Мак надо перетереть или прокрутить блендером, залить кипятком и оставить на 30 минут.
- В отдельной миске смешайте кефир, соль, соду.
- Постепенно добавляя муку, замесите тесто в мягкое эластичное состояние.
- Дайте тесту настояться 10-15 минут.
- Разделите тесто на равные части, каждую часть раскатайте в тонкую лепешку. Корж нужно проколоть вилкой, чтобы он не поднимался во время жарки.
- Обжарьте лепешки на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом.
- Готовые лепешки, когда они остынут, нужно порвать на небольшие кусочки.
- В глубокую тарелку выкладывают измельченные лепешки, сверху заливают запаренным маком и добавляют мед. По желанию можно добавить изюм.
Предлагаем узнать историю праздника Маковея и когда в Украине будут отмечать Яблочный и Ореховый Спас.
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