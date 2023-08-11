Первый Спас-2023: что готовят на Маковея

Христиане 14 августа будут праздновать Первый Спас или Маковея. В этот день в церковь на освящение нужно носить букеты из цветов и душистых трав, воду, хлеб, выпечку с маком, мак и мед.

Освященной 14 августа водой умывают лицо, чтобы быть здоровыми, а маком посыпают дома и поля, чтобы защититься от зла.

Блюда с маком – традиционная еда на Маковея. При этом все блюда должны быть постными, потому что с 14 августа – с праздника Медового Спаса начинается Успенский пост.

На Маковея готовят много блюд с маком и медом. Традиционными являются: маковник – пирог с маковой начинкой, маковица – конфеты с маком, шулики с маком, или маковники.

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Шулики с маком – это традиционное украинское блюдо. Она состоит из лепешек, которые измельчаются и размешиваются в запаренном маке и меде.

Как приготовить шулики с маком:

Ингредиенты:

Мак – 200 граммов

Мед – 100-150 г

Кефир – 500 мл

Соль – 0,5 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Мука – 2-3 стакана

Растительное масло – для жарки

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Приготовление:

Мак надо перетереть или прокрутить блендером, залить кипятком и оставить на 30 минут. В отдельной миске смешайте кефир, соль, соду. Постепенно добавляя муку, замесите тесто в мягкое эластичное состояние. Дайте тесту настояться 10-15 минут. Разделите тесто на равные части, каждую часть раскатайте в тонкую лепешку. Корж нужно проколоть вилкой, чтобы он не поднимался во время жарки. Обжарьте лепешки на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Готовые лепешки, когда они остынут, нужно порвать на небольшие кусочки. В глубокую тарелку выкладывают измельченные лепешки, сверху заливают запаренным маком и добавляют мед. По желанию можно добавить изюм.

Предлагаем узнать историю праздника Маковея и когда в Украине будут отмечать Яблочный и Ореховый Спас.

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