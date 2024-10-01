Первый уровень опасности: синоптики предупредили о непогоде

В Украине на 2 октября объявлено об опасных погодных явлениях. В частности, ночью в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки ожидаются в границах 0-3°C.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил о первом уровне опасности, желтом.

Где в Украине будет холодно. Источник: meteo.gov.ua Где в Украине будет холодно. Источник: meteo.gov.ua

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Ночью 2 октября в Закарпатье и Прикарпатье на поверхности почвы заморозки 0-3°. I уровень опасности, желтый", – говорится в сообщении УГМЦ.

По данным синоптиков, 1 октября дожди ожидаются в западных областях, а также Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях.

А в восточных областях, в Запорожской и Одесской жители будут наблюдать порывы ветра до 20 м/с. На высокогорье Карпат прогнозируется дождь с мокрым снегом.

"В последующие двое суток преимущественно без осадков, ветер ослабеет; температура ночью 7-13°, днем 17-24°, в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°", – добавили в гидрометцентре.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда ждать первое осеннее похолодание в Украине.

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