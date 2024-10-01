Перший рівень небезпечності: синоптики попередили про негоду

В Україні на 2 жовтня оголошено про небезпечні погодні явища. Зокрема уночі на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки очікуються в межах 0-3°C.

Український гідрометеорологічний центр повідомив про перший рівень небезпечності, жовтий.

Де в Україні буде холодно. Джерело: meteo.gov.ua

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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Вночі 2 жовтня на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3°. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні УГМЦ.

За даними синоптиків, 1 жовтня дощі очікуються в західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях.

А у східних областях, в Запорізькій та Одеській мешканці спостерігатимуть пориви вітру до 20 м/с. На високогір'ї Карпат прогнозується дощ з мокрим снігом.

"У наступні дві доби переважно без опадів, вітер послабшає; температура вночі 7-13°, вдень 17-24°, в західних, Житомирській і Вінницькій областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°", – додали в гідрометцентрі.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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