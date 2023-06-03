Пикантный вкус: рецепт кабачковых рулетов с курицей и творогом
Прекрасный вариант закуски или основного блюда. Кабачковые рулетики имеют пикантный вкус и очень сытные.
Ингредиенты:
Кабачки – 2 шт.
Филе куриное – 400 г
Сыр кисломолочный – 4 ст. л.
Сметана – 4 ст. л.
Чеснок – 2 зубчика
Укроп – пучок
Творожный сыр –100 г
Оливковое масло – 1 ст. л.
Соль – по вкусу
Перец – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Помойте и почистите кабачки, нарежьте пластинами толщиной 5 мм. Противень смажьте оливковым маслом, выложите кабачки, посолите и добавьте перец. Запекайте в духовке 5-7 минут.
2. Нарежьте соломкой куриное филе, отбейте и добавьте специи. Маринуйте 10 минут.
3. Смешайте творог, сметану, мелко нарезанный укроп, чеснок. Добавьте соль и перец по вкусу.
4. Кабачки достаньте из духовки, охладите. Выложите на них куриное филе, а сверху творожную начинку. Посыпьте сыром и сформуйте рулетики. Закрепите их деревянной шпажкой, выложите на противень и отправьте в духовку на 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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