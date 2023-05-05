Пирог, который не нужно печь: рецепт банофи-пая

Баноффи пай – английский десерт на основе бананов. Он очень просто делается, а результат стоит ресторанного блюда.

Ингредиенты:

– 200 г печенья "К кофе"

– 100 г сливочного масла

– 85 г сахара

– 85 г жирных сливок

– 75 г сливочного масла

– 2 г желатина

– 15 г молочного шоколада

– 1/3 ч. л. соли

– 2 банана

– 125 г сыра филадельфия

–110 г сливок для взбивания (33% или больше)

– 1 ст. л. сахарной пудры

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Способ приготовления:

1.Сложите печенье в пакет и измельчите его в крошку. Растопите масло, добавьте в печенье и перемешайте. Замочите желатин.

2. Возьмите кольцо, поставьте на тарелку и выложите "тесто", сделайте бортики. Отправьте тесто в холодильник на 10–15 минут.

3.Растопите сахар на небольшом огне постоянно помешивая. Отдельно разогрейте сливки, масло и соль. Соедините две смеси и добавьте набухший желатин, перемешайте. Затем добавьте шоколад и снова перемешайте. Поставьте его в холодильник на 5 часов.

4.Взбейте творог со сливками и сахарной пудрой. Выложите в кондитерский мешок.

5.На охлажденное основание выложите карамель и распределите по всей поверхности. Бананы нарежьте кружочками, сбрызните соком лимона и разложите на карамели. Последним слоем идет крем. Посыпьте торт какао и отправьте в холодильник на несколько часов.

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