Питательный и полезный завтрак за несколько минут: нужны только 2 ингредиента

Утром мы все привыкли завтракать чем-то, что не требует много времени на приготовление. Однако полезный и вкусный завтрак может быть и быстрым.

Издание "Шуба" предлагает приготовить утром пудинг из овсянки, к которому можно добавить ягоды, бананы, или арахисовую пасту, или орешки – по вашему усмотрению. Дополнительные полезные ингредиенты не испортят вкус блюда.

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Вам понадобится:

Хлопья овсяные – 100 г

Йогурт – 200 мл

Ягоды или бананы – по желанию

Также можно добавить ванилин или корицу.

Как готовить:

Смешайте овсяные хлопья с йогуртом или кефиром и любимыми специями. Отставьте на минут 10, а тем временем подготовьте фрукты или ягоды, чтобы добавить их к блюду.

Это блюдо будет вкусным и более полезным, если добавить в него семена чиа, или измельченные орешки.

Напомним, Евгений Клопотенко поделился рецептом, который каждому напомнит вкус детства. Мягкий сладкий хлебец в молоке – очень вкусный, а главное быстрый перекус, который никого не оставит равнодушным.

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