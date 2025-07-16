Платежка за доставку газа: должны ли ее платить пенсионеры

В Украине потребители газа получают два отдельных счета: один за потребленный газ и второй – за его доставку. Это создает дополнительное финансовое бремя для пенсионеров.

Даже если потребители не используют газ, но имеют подключение к сети, они все равно обязаны платить за его транспортировку. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на НКРЭКУ.

Для определения этого платежа используются минимальные установленные нормы, поэтому отдельных тарифов на газ или льгот для пенсионеров не предусмотрено. Если пенсионер хочет снизить расходы, ему необходимо полностью отключиться от газовой сети.

Пенсионеры не имеют специальных льгот или права на освобождение от оплаты за доставку газа, если они не отсоединяются от сети.

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Как осуществить отключение от газовой сети

Чтобы прекратить поставки газа, необходимо расторгнуть договор с компанией, которая обслуживает ваш дом. Для этого следует:

Оформить акт о прекращении поставок газа; Подать официальную заявку оператору газораспределительной сети для расторжения контракта.

После этого специалисты осуществят отключение газа, перекрыв запорные устройства или установив заглушку и опломбировав ее. Если компания откажет в расторжении договора, потребитель может обратиться с жалобой в НКРЭКУ.

Ранее мы говорили, что потребителям газа в Украине грозят сотни тысяч штрафа.

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