'Плохо вооруженные люди, но в большом количестве': военный аналитик прогнозирует новое нападение рф

Военный аналитик Алексей Гетьман прогнозирует, что российские оккупанты пойдут в новое полномасштабное наступление в феврале 2023 года. Впрочем, россияне будут идти легкой пехотой.

По его словам, у оккупантов нет достаточного количества тяжелой техники. Такое предположение Гетман сделал в комментарии "24 канала".

Аналитик отметил, что российский военно-промышленный комплекс не сможет обеспечить большие армейские подразделения оккупантов достаточным количеством тяжелой техники. Однако оккупанты имеют достаточное количество мобилизованных, прошедших обучение.

Это будет что-то похожее на "черные пиджаки" во время Второй мировой войны. Плохо вооруженные люди, но в большом количестве будут делать это нашествие. Они уже делают это на Бахмутском направлении", – указал он.

Гетман добавил, что направления атак не скрывают сами россияне. Вероятно, что оккупанты попытаются нападать с юга на Запорожье и Днепр, а с севера на Харьков и Полтаву.

Это их планы, мы знаем их не один месяц и соответствующим образом готовимся. То вооружение, которое нам передали по "Рамштайну", больше подходит для обороны, а не для наступления", – подытожил аналитик.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозировал один из сценариев предполагаемого наступления оккупантов. По его словам, сейчас наступает решающий момент в войне Украины с рф.

Добавим, по словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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