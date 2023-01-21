'Погано озброєні люди, але у великій кількості': військовий аналітик прогнозує новий напад рф

Військовий аналітик Олексій Гетьман прогнозує, що російські окупанти підуть у новий повномасштабний наступ у лютому 2023 року. Втім, росіяни йтимуть легкою піхотою.

За його словами, в окупантів немає достатньої кількості важкої техніки. Таке припущення Гетьман зробив у коментарі "24 каналу".

Аналітик зазначив, що російський військово-промисловий комплекс не зможе забезпечити великі армійські підрозділи окупантів достатньою кількістю важкої техніки. Однак окупанти мають достатню кількість мобілізованих, які пройшли вишкіл.

"Це буде щось схоже на "чорні піджаки" під час Другої світової війни. Погано озброєні люди, але у великій кількості робитимуть цю навалу. Вони вже роблять це на Бахмутському напрямку", – вказав він.

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Гетьман додав, що напрями атак не приховують самі росіяни. Ймовірно, що окупанти спробують нападати з півдня на Запоріжжя та Дніпро, а з півночі на Харків та Полтаву.

"Це їхні плани, ми знаємо їх не один місяць і відповідним чином готуємося. Те озброєння, яке нам передали за "Рамштайном", більше підходить для оборони, а не для наступу", – підсумував аналітик.

Нагадаємо, раніше польський генерал Вальдемар Скшипчак спрогнозував один зі сценаріїв ймовірного наступу окупантів. За його словами, зараз настає вирішальний момент у війні України з рф.

Додамо, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, росія знову готує наступ. На його думку, зараз вони намагаються зібрати всі сили та боєприпаси.

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