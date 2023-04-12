'Плутон окончательно перейдет в знак Водолея': астролог назвала сроки завершения войны в Украине и смены власти в РФ

Война в Украине может завершиться уже летом 2023 года. Перелом на фронте вероятен в мае, но это еще не означает полной победы.

Об этом УНИАН заявила астролог Ольга Медвецкая. "Есть вероятность, что война закончится этим летом. Однако это обусловлено тем, что благоприятным образом станут планеты. А воспользуются ли этой возможностью люди – вопрос", – отметила она.

По словам астролога, параллельно с освобождением Украины от оккупантов начнутся процессы смены власти в России. В конце апреле и начале мая возможна деоккупация части территорий, которая усилит недовольство россиян властью.

"Оно будет расти в народных массах, и это будет иметь влияние на трансформацию власти в РФ. Это не произойдет быстро, понадобится время, однако это непременно произойдет. Скорее всего, после ноября 2024. В это время планета трансформации Плутон окончательно перейдет в знак Водолея, олицетворяющий демократию, народовластие, прогресс, а также революции, бунты", – подчеркнула Медведецкая.

Астролог добавила, что в это время вероятно свержение российской власти. Для Украины же беспроблемный период начнется с 2026 года.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.