Почасовая оплата труда в Украине: что такое и какие особенности

Украинцы, работающие по почасовой системе оплаты труда, должны знать особенности начисления заработной платы и расчета единого социального взноса (ЕСВ) в 2025 году. Нормы минимальной почасовой оплаты труда утверждены статьей 8 закона №4059 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Правила применения почасовой оплаты труда в 2025 году

Повременная оплата труда базируется на двух ключевых показателях:

Часовая тарифная ставка

Фактическое количество отработанных часов

Такая система предусматривает установление нормированных задач – определенного объема работы, которую работник должен выполнить за один час. Об этом пишет novyny.live.

Стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, но для некоторых работников бюджетной сферы установлена сокращенная продолжительность (например, 36 часов для педагогов).

Законодательство разрешает превышение нормы в соответствии со статьей 65 Кодекса законов о труде Украины:

Не более 4 часов в течение двух дней

Не больше 120 часов в год

Часы, отработанные сверх установленного рабочего времени, оплачиваются в двойном размере.

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Особенности начисления почасовой оплаты труда

Работодатели обязаны придерживаться минимальных государственных гарантий – почасовая тарифная ставка не может быть меньше часовой минимальной заработной платы.

Формулы для расчета заработной платы:

Без премии: Заработная плата = Почасовая тарифная ставка × Количество отработанных часов в месяц С премией: Заработная плата = Почасовая тарифная ставка × Количество отработанных часов в месяц + Премия

Особенности начисления ЕСВ

При почасовой оплате труда, если заработная плата оказалась меньше при выполнении всех норм, ЕСВ начисляется с минимальной базы 8000 грн в 2025 году. Это правило касается работников, для которых работа по почасовой оплате является основным местом трудоустройства.

Для тех, кто работает по почасовой системе не по основному месту работы, ЕСВ начисляется на фактическую базу заработной платы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине открыли сотни вакансий с зарплатой в 90 тыс. грн и бронированием.

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