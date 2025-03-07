Погодинна оплата праці в Україні: що це таке та які особливості

Українці, які працюють за погодинною системою оплати праці, мають знати особливості нарахування заробітної плати та розрахунку єдиного соціального внеску (ЄСВ) у 2025 році. Норми мінімальної погодинної оплати праці затверджено статтею 8 закону №4059 "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

Правила застосування погодинної оплати праці у 2025 році

Погодинна оплата праці базується на двох ключових показниках:

Годинна тарифна ставка

Фактична кількість відпрацьованих годин

Така система передбачає встановлення нормованих завдань – визначеного обсягу роботи, який працівник повинен виконати за одну годину. Про це пише novyny.live.

Стандартна тривалість робочого тижня становить 40 годин, але для деяких працівників бюджетної сфери встановлено скорочену тривалість (наприклад, 36 годин для педагогічних працівників).

Законодавство дозволяє перевищення норми відповідно до статті 65 Кодексу законів про працю України:

Не більше 4 годин протягом двох днів

Не більше 120 годин на рік

Години, відпрацьовані понад встановлений робочий час, оплачуються у подвійному розмірі.

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Особливості нарахування погодинної оплати праці

Роботодавці зобов'язані дотримуватися мінімальних державних гарантій – погодинна тарифна ставка не може бути меншою за годинну мінімальну заробітну плату.

Формули для розрахунку заробітної плати:

Без премії: Заробітна плата = Погодинна тарифна ставка × Кількість відпрацьованих годин за місяць З премією: Заробітна плата = Погодинна тарифна ставка × Кількість відпрацьованих годин за місяць + Премія

Особливості нарахування ЄСВ

При погодинній оплаті праці, якщо заробітна плата виявилася меншою при виконанні всіх норм, ЄСВ нараховується з мінімальної бази 8 000 грн у 2025 році. Це правило стосується працівників, для яких робота з погодинною оплатою є основним місцем працевлаштування.

Для тих, хто працює за погодинною системою не за основним місцем роботи, ЄСВ нараховується на фактичну базу заробітної плати.

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