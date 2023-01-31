Почему белые вещи становятся желтыми после стирки в машинке

Если белые вещи после стирки в машинке пожелтели или на них появились желтые пятна, сначала нужно разобраться с причиной, а затем вернуть родные тона одежды. Издание ProstoWay рассказывает о простом методе отбеливания не только белых, но и цветных вещей.

Если после стирки одежда окрашивается в другие цвета, то ошибка может быть в неправильной стирке вещей разных цветов вместе. Если же вы стирали только белые вещи, а они пожелтели, то это может говорить о дефектах стиральной машинки. Причиной может быть скопившаяся в манжете грязь или засорившаяся система слива. Портить вещи может даже протекающий сальник в таком случае лучше вызвать специалиста, чтобы он отремонтировал машинку.

Желтыепятна могут являться показателем того, что стиральное средство содержит в составе синие гранулы, используемые для отбеливания. Насыпав слишком много порошка или выбрав неправильный температурный режим, после стирки можно увидеть характерные пятна на вещах.

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Как вернуть родной цвет окрашенному после стирки одежды

Для этого понадобится:

5 литров горячей воды;

1/2 стакана порошка;

1 столовая ложка кислородного отбеливателя;

1 столовая ложка растительного масла;

Смешайте все компоненты в тазу до однородности и полностью окуните пожелтевшие вещи в жидкость. Подождите, пока вода остынет и периодически перемешивайте вещи во время этого процесса, чтобы отбеливание одежды происходило равномерно. После этого отправьте эти вещи в стиральную машинку и включите обычный режим стирки. Использовать стиральный порошок и другие средства не нужно.

Раньше мы писали о том, почему вещи становятся грязнее после стирки в машинке.

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