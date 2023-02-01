Почему холодильник стучит во время работы: причины и советы

Звуки при работе холодильника, как правило, это нормальное явление. Однако иногда возникают резкий стук или щелчок, сразу настораживающий владельцев. Почему стучится холодильник и что делать в таком случае.

На самом деле причин этого может быть множество. Даже новый холодильник может выдавать стук в первые дни, и это нормально. Однако, если такие звуки возникают при работе старого холодильника, его следует осмотреть. Работает ли исправно и не касается ли она расположенной рядом мебели. Напомним, такую бытовую технику нужно размещать на 10-15 см друг от друга.

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Почему стучит холодильник: основные причины

Плохо закрывается дверца , если она не плотно прилегает к холодильнику, может появиться стук. Чтобы устранить проблему, нужно подложить в дверцу бумагу или газету. Также можно заменить треснувшую резину;

, если она не плотно прилегает к холодильнику, может появиться стук. Чтобы устранить проблему, нужно подложить в дверцу бумагу или газету. Также можно заменить треснувшую резину; Холодильник стоит неправильно. Если ножки стоят не так, как нужно, покрутите их в разные стороны или подставьте что-нибудь твердое. Холодильник должен стоять ровно;

Неправильно размещенные продукты . Если рядом с кастрюлями стоят банки, они могут стучать друг о друга и издавать характерный стук;

. Если рядом с кастрюлями стоят банки, они могут стучать друг о друга и издавать характерный стук; Температура . Установите правильный температурный режим для морозилки и холодильника;

. Установите правильный температурный режим для морозилки и холодильника; Внутренние элементы расположены неправильно . Если полочки неправильно размещены, самостоятельно их поправьте;

. Если полочки неправильно размещены, самостоятельно их поправьте; Посторонний предмет в системе охлаждения. Попасть туда предмет может в том случае, если вы что-нибудь кладете на верх холодильника, например, монеты. В таком случае нужно вызвать мастера.

Стучит компрессор прибора . Это сердце холодильника, потому игнорировать шум в этой части не стоит и лучше сразу вызвать мастера;

. Это сердце холодильника, потому игнорировать шум в этой части не стоит и лучше сразу вызвать мастера; Неправильное закрепление мотора или его провисание на подвесках . В таком случае холодильник стучит после выключения. Мастер должен демонтировать конденсатор, открутить крепежные винты и устранить проблему;

. В таком случае холодильник стучит после выключения. Мастер должен демонтировать конденсатор, открутить крепежные винты и устранить проблему; Если вы слышите не стук или щелчок в терморегуляторе, также нужно вызвать мастера. Если холодильник при этом сам включается и выключается – он сломался.

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Как избежать нежелательных звуков из холодильника

Установите холодильник правильно, он должен стоять ровно и подальше от батарей и прямых солнечных лучей;

Правильно установите полки и положите еду;

Следите за режимом холодильника;

Регулярно и вовремя размораживайте холодильник, не допуская появления больших наростов и сосулек;

Если холодильник все равно постоянно стучится, следует вызвать мастера.

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