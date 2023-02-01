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Почему холодильник стучит во время работы: причины и советы

Игорь Романько

Почему холодильник стучит во время работы

Звуки при работе холодильника, как правило, это нормальное явление. Однако иногда возникают резкий стук или щелчок, сразу настораживающий владельцев. Почему стучится холодильник и что делать в таком случае.

На самом деле причин этого может быть множество. Даже новый холодильник может выдавать стук в первые дни, и это нормально. Однако, если такие звуки возникают при работе старого холодильника, его следует осмотреть. Работает ли исправно и не касается ли она расположенной рядом мебели. Напомним, такую бытовую технику нужно размещать на 10-15 см друг от друга.

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Почему стучит холодильник: основные причины

  • Плохо закрывается дверца, если она не плотно прилегает к холодильнику, может появиться стук. Чтобы устранить проблему, нужно подложить в дверцу бумагу или газету. Также можно заменить треснувшую резину;
  • Холодильник стоит неправильно. Если ножки стоят не так, как нужно, покрутите их в разные стороны или подставьте что-нибудь твердое. Холодильник должен стоять ровно;
  • Неправильно размещенные продукты. Если рядом с кастрюлями стоят банки, они могут стучать друг о друга и издавать характерный стук;
  • Температура. Установите правильный температурный режим для морозилки и холодильника;
  • Внутренние элементы расположены неправильно. Если полочки неправильно размещены, самостоятельно их поправьте;
  • Посторонний предмет в системе охлаждения. Попасть туда предмет может в том случае, если вы что-нибудь кладете на верх холодильника, например, монеты. В таком случае нужно вызвать мастера.
  • Стучит компрессор прибора. Это сердце холодильника, потому игнорировать шум в этой части не стоит и лучше сразу вызвать мастера;
  • Неправильное закрепление мотора или его провисание на подвесках. В таком случае холодильник стучит после выключения. Мастер должен демонтировать конденсатор, открутить крепежные винты и устранить проблему;
  • Если вы слышите не стук или щелчок в терморегуляторе, также нужно вызвать мастера. Если холодильник при этом сам включается и выключается – он сломался.

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Как избежать нежелательных звуков из холодильника

  • Установите холодильник правильно, он должен стоять ровно и подальше от батарей и прямых солнечных лучей;
  • Правильно установите полки и положите еду;
  • Следите за режимом холодильника;
  • Регулярно и вовремя размораживайте холодильник, не допуская появления больших наростов и сосулек;
  • Если холодильник все равно постоянно стучится, следует вызвать мастера.

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