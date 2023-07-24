Почему категорически нельзя смотреть в разбитое зеркало: это знают не все
Наши предки верят, что зеркало наделено мистической и потусторонней силой. В воображении людей оно было порталом между миром мертвых и живых, а также вещью, которая может проявить нечистые лица.
Поэтому категорически запрещалось смотреть в разбитое зеркало. Но объяснения этого предрассудка знают далеко не все.
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Одной из главных причин, почему нельзя смотреть на свое отражение в разбитом зеркале, – это то, что ряд неприятностей упадут на человека. Вот незамужние женщины вообще обрекались на семь лет безбрачия за это.
Кроме этого, существуют и другие объяснения запрета:
1. Негативная энергия может выйти наружу через щели разбитого зеркала, а попав в человека, вызывает различные заболевания.
2. Через разбитое зеркало жизнь человека может расколоться на два и привести к быстрой старости.
3. Разбитое зеркало может спровоцировать ссоры, конфликты и проблемы с деньгами.
4. Из разбитого зеркала в жилище человека могут проникнуть потусторонние существа.
5. Разбитое зеркало способно "разрезать" личность человека и сделать его уязвимым перед болезнями и проблемами.
Даже эзотерики уверены, что нельзя смотреть в разбитое зеркало. Так человек может потерять энергию и жизненную силу.
Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.
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