Почему киви нельзя добавлять в желе и желейные торты: вы будете удивлены

Желе не только полезно для нашего организма, но также не вредит фигуре. Но начинающие хозяйки часто терпят неудачу при попытке приготовить желе на основе киви. В чем подвох?

Так хочется порадовать красивым зеленым десертом, но желе с киви не застывает ни за один час, ни за сутки.

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Чтобы приготовление десертов на основе желе не становилось разочарованием надо знать несколько нюансов.

Не все фрукты “дружат" с желатином. Пытаясь добиться зеленого оттенка при приготовлении десерта мы часто разрезаем свежий плод и раскладываем его по тарелке, заливая раствором желатина.

Но тщетно.

Почему не застывает желе с киви?

Дело в том, что в нем содержится фермент, разрушающий связи, которые должен выстроить в жидкости желатин - папаин. Он используется в кулинарии для размягчения мяса.

Кроме киви, не стоит использовать с желе манго, крыжовник, папайю, гуаву и ананас. Они обладают схожими свойствами.

Но спасти вашу вкусняшку можно попробовать. Для этого необходимо проварить ваше желе или слегка обдать кипятком.

Вследствие тепловой обработки энзимы разрушатся и не смогут помешать уплотнению массы.

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Как вариант, можно использовать в желе консервированные фрукты.

Как можно спасти десерт с желе, которое не застывает

В теплую подогретую желейную массу добавить больше желатина, регулярно его мешая ложкой, чтобы он полностью растворился (пропорцию желатина в желе нужно увеличить в 1.5 – 2 раза от той, что была указана в рецепте или на упаковке желатина).

Отметим, что желе до кипения доводить не нужно, главное тщательно развести в нём добавленный желатин.

Простой рецепт вкусного желе с киви

Перетрите 500 кг киви в блендере и смешайте 250 г сахара. Доведите до кипения дождавшись, когда сахар полностью растворится. После этого разведенный водой желатин (40 г) нагрейте и влейте тонкой струйкой во фруктовое пюре, помешивая.

Разлейте желе на основе киви по формочкам и поставьте в холодное место.

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