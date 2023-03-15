Почему не следует нюхать кофе при выборе духов и что можно использовать в качестве альтернативы

Выбор духов – это важная задача, которую нужно выполнить ответственно, чтобы обеспечить себе приятные эмоции и комфорт в течение дня. К сожалению, некоторые люди ведутся на рекомендации парфюмерных консультантов и плохо выбирают ароматы, что может привести даже к головным болям. Но существует простой и эффективный способ, позволяющий безошибочно выбрать свой аромат.

Читайте также: Что делать, чтобы дома всегда пахло свежестью

Согласно советам на сайте prostoway, при выборе парфюма не стоит соглашаться на предложение консультанта понюхать кофе, поскольку этот распространенный способ совершенно неверен. Вместо этого следует использовать обычную воду, которая поможет выбрать парфюм без путаницы и ошибок.

Согласно исследованиям, запах кофе может ввести обонятельные рецепторы в заблуждение, так как имеет достаточно сильный запах, который может перегрузить нос и путать ароматы. Таким образом, при выборе парфюма кофе не является оптимальным вариантом.

Чтобы правильно выбрать дух, достаточно взять с собой бутылку обычной воды и делать по одному глотку после тестирования каждого аромата. Этот способ позволит определить подходящий запах без путаницы.

Итак, если вы планируете купить новый парфюм, не забудьте о простом, но эффективном способе выбора. Выбирая аромат с помощью обычной воды, вы сможете найти свой идеальный дух и наслаждаться его приятным запахом в течение всего дня.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить аромат духов на целый день благодаря 4 советам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!