Почему некоторым безработным украинцам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии: важный нюанс

Безработным гражданам Украины не всегда предоставляется возможность получить субсидию на оплату коммунальных услуг. Право на эту форму государственной помощи признается только для тех, кто официально зарегистрирован как безработный.

Пенсионный фонд Украины объясняет, кто именно среди безработных может подать заявление на получение субсидии. Право на государственную помощь в платежках за коммунальные услуги могут рассчитывать только семьи, в которых безработный зарегистрирован как безработный.

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Только в этом случае они могут претендовать на субсидию, и им не откажут в предоставлении этой помощи. Проблема состоит в том, что большинство безработных украинцев, по разным причинам, не зарегистрированы в службе занятости, и потому их семьям не предоставляют субсидии.

Заметим, что член семьи безработного должен быть официально зарегистрирован как безработный в тот период, на который рассчитываются доходы семьи для предоставления субсидии. К примеру, для назначения субсидии на отопительный период 2023-2024 годов учитываются доходы членов семьи за первый и второй кварталы 2023 года. То есть безработное лицо должно было быть зарегистрировано в службе занятости именно в течение этого периода. Важно отметить, что для назначения субсидии достаточно было бы одного месяца, в течение которого проходила совместная регистрация в качестве безработного.

Следует отметить, что многим украинским семьям помощь в оплате коммунальных услуг будет оказываться автоматически. К примеру, если семья имела право на субсидию в сентябре, то ей автоматически продолжат оказывать эту помощь на отопительный период. Это касается даже тех случаев, когда в неотапливаемый сезон размер субсидии был нулевым.

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