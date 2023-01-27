Почему нельзя дарить часы: приметы и предрассудки

При выборе полезного и презентабельного подарка очень часто на ум приходит идея подарить часы. Но часто кто-то обязательно напоминает, что дарить часы - плохая примета.

Приметы о часах могли возникнуть в разных странах независимо друг от друга. Это связано с тем, что с древних времен люди относились к работе механизмом, как к чему-то колдовскому.

Откуда возникло суеверие не дарить часы

В Китае действует настоящее табу на дарение часов. Это связано с тем, что в китайском иероглиф "смерть" внешне похож на циферблат, а значок, обозначающий настенные часы, схож со словом "колокол", обозначающим также финал любого действия.

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По мнению эзотериков, часы отмеряют время до расставания. То есть, хорошие отношения между дарителем и адресатом быстро закончатся.

Считается, что даритель отдает часть своего времени, иногда с бедами и печалями.

Кому нельзя дарить часы

нельзя дарить на день рождения. Считается, что это приведет к завершению отношений между одариваемым и дарителем.

не принято дарить часы любимым людям или супругам. Считается, что если остановятся часы, то закончится любовь.

не рекомендуется дарить часы маме. Считается, что такое подарок приведет к ссорам.

Можно ли дарить часы на свадьбу

Строгого запрета нет. Если вы уверены, что молодожены не суеверны, им отлично подойдут в подарок настенные часы.

Можно ли дарить часы мужчинам

Действительно, мужчины очень часто получают часы в подарок. Это может быть связано в связи с повышением на работе или окончанием университета. В таком случае лучше выбрать часы модели квадратной или прямоугольной формы.

С такими часами мужчина будет добиваться успехов в карьере и станет уверенней в себе.

Можно ли покупать часы себе?

Чтобы обезопасить себя от последствий суеверий можно купить часы себе самому. В таком случае это должны быть новые часы, поскольку они могут переложить на нового владельца энергетику прошлого хозяина. Конечно, она может быть и положительной, но играть в рулетку с суевериями не стоит.

Как подарить часы в обход приметам - несколько способов

Поставьте на часах неправильное время. Пусть получатель сам выставит стрелки часов так, как пожелает. Вместо часов подарите футляр с сертификатом. Пусть человек подберет себе часы самостоятельно.

Что делать, если тебе подарили часы

В таком случае лучше совершить акт покупки-продажи. Подарите дарителю монетку, таким способом примета потеряет свою магическую силу.

Верить ли таким приметам или нет – решает каждый сам для себя.

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