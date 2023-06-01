Почему нельзя ходить в лес и на пикник на Троицу: приметы и верования

В этом году 4 июня будем праздновать Зеленые праздники или Троицу. Как оказалось, между ними есть некоторые различия. Например Зеленые праздники – это дохристианский языческий весенний праздник, подобный Ивану Купалу. А Троица – чисто христианский праздник.

О традициях, предрассудках и верованиях связанных с Зелеными праздниками рассказывает старший научный сотрудник Музея народной архитектуры и быта НАН Украины, организатор тематического праздника в Пирогово Людмила Костенко.

В этот период запрещалось ходить в лес, в поле, на реку, ведь в эти дни выходят из воды русалки. В понедельник после Троицы начинается неделя, в которую они властвуют, а четверг называют "русалочьей пасхой" - в этот день русалки воскресают. Через неделю они возвращаются в реки.

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Русалки – это девушки, умершие до брака или некрещеные дети. Они любят заходить в человеческие дома и особый интерес проявляют к молодежи. Наши предки верили, что эти существа оказывают влияние на урожай, поэтому для них носили хлеб на поле и бросали его в реку. На Ровенщине в этот день выносят из дома сундук с полотном, рубашкой, юбкой – одежду для русалки.

Кроме того, Троица является днем поминовения усопших. Верили, что в этот день они оживают и навещают своих родственников. Поэтому на стол ставили еду – чтобы умершие видели, что их ждут. Также верили, что мертвецы влияют на землю: как положительно, так и отрицательно, поэтому гневать их нельзя.

Напомним, мы уже писали об обрядах и традициях Зеленых праздников.

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