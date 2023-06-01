Чому не можна ходити в ліс і на пікнік на Трійцю: прикмети та вірування

Цього року 4 червня святкуватимемо Зелені свята або Трійцю. Як виявилось, між ними є деякі розбіжності. Наприклад Зелені свята – це дохристиянське язичницьке весняне свято, подібне до Івана Купали. А Трійця – суто християнське свято.

Про традиції, забобони та вірування пов‘язані із Зеленими святами розповідає старший науковий співробітник Музею народної архітектури та побуту НАН України, організатор тематичного свята у с.Пирогово Людмила Костенко.

У цей період заборонялось ходити до лісу, у поле, до річки, адже в ці дні виходять з води русалки. В понеділок після Трійці починається тиждень, у який вони панують, а четвер називають "русалчиним великоднем" – в цей день русалки воскресають. Через тиждень вони повертаються у річки.

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Русалки – це дівчата, що померли до шлюбу або нехрещені діти. Вони люблять заходити у людські оселі та особливий інтерес проявляють до молоді. Наші предки вірили, що ці істоти впливають на врожай, тому для них носили хліб на поле і кидали його у річку. На Рівненщини у цей день виносять з дому скриню із полотном, сорочкою, спідницею – одяг для русалки.

Крім того, Трійця є днем поминання померлих. Вірили, що в цей день вони оживають та навідують своїх родичів. Тому на стіл ставили їжу – щоб померлі бачили, що їх чекають. Також, вірили, що мерці впливають на землю: як позитивно, так і негативно, тому гнівати їх не можна.

Нагадаємо, ми вже писали про обряди та традиції Зелених свят.

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