Почему нельзя одевать капроновые колготки под брюки и джинсы.

Женщины привыкли одевать капроновые колготки к платьям, юбке, и даже под брюки или джинсы. Потому они быстро стали элементом базового гардероба.

Однако стилисты считают неуместным одевать капронки в холодное время. Этому есть три логических объяснения, о которых не все знают.

1. Под джинсами сильно заметны швы колготок.

2. Тоненькие капроновые колготки точно не согреют в морозы, а наоборот – только притянут холод. Лучше их заменить на теплые флисовые или шерстяные.

3. Более плотные колготки сделают ноги визуально большими.

По мнению стилистов, одевать капроновые колготки под штаны – табу и преступление. Поскольку этот элемент гардероба лучше заменить другими теплыми вариантами – флисовые и шерстяные. Они удачно сочетаются с теплыми платьями, шортами и юбками.

Для утепления на зиму используйте термобелье, высокие носки и гольфы. Так вы будете чувствовать себя в тепле.

А капроновые колготки отложите до весны, когда вода прекрасно смотрит с элегантными платьями и юбками.

Модные табу - Почему нельзя одевать капроновые колготки под брюки и джинсы - модные тренды 2023

Полезный лайфхак для капроновых колгот.

После покупки капроновых колгот не торопитесь их надевать. Поскольку есть один простой лайфхак, который поможет сэкономить и сделать так, чтобы ваши капронки не рвались.

Да, сначала колготы нужно положить в морозильную камеру на шесть часов, или целую ночь. Предварительно нужно намочить в воде.

Благодаря низким температурам нейлон станет прочнее и будет меньше подвергаться механическим повреждениям.

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