Почему нельзя разговаривать, целоваться и передавать вещи через порог: значение примет

С порогом связано множество народных примет и предрассудков. В языческие времена он считался границей, отделяющей загробный мир от мира живых. Раньше именно здесь закапывали прах умерших людей. Считалось, что в этом случае их души помогут живым родственникам. Не стоит забывать, что место захоронения имеет отрицательную энергетику. По этой причине многие до сих пор боятся передавать вещи через порог.

Если человек передает что-нибудь через порог, то таким образом беспокоит души умерших, отдает свой успех и богатство. Нарушив это правило, человек обрекает себя на несчастье. Прежде чем передать что-либо другому человеку, впустите его в свой дом или выйдите к нему сами. Дело, переданное через порог, принесет несчастье. Чтобы избежать этого, необходимо как можно быстрее избавиться от него.

Что еще нельзя делать через порог

Многие люди, открывая двери незнакомым людям, вынуждены общаться с ними через порог. Однако считается, что это делать нельзя. Как вы уже поняли, по поверьям, порог отделяет наш мир от потустороннего мира.

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Запрещено садиться на порог. Нарушив это правило, вы рискуете привлечь в вашу жизнь неприятные слухи о вас и ваших близких.

Считается, что после свадьбы, когда невесты входят в свой дом, жених должен занести невесту на руках. Если женщина сама переступит порог, то пару ждет тяжелая семейная жизнь.

Нельзя стоять на пороге. Открывая дверь, мы снимаем защиту со собственного дома. Таким образом мы выпускаем из него положительную энергию и привлекаем нежелательных гостей.

Если вы хотите поцеловать любимого человека, нежелательно это делать через порог. Нарушив это правило, вы найдете новые пути в жизни, но, к сожалению, вашего любимого человека рядом с вами уже не будет.

В народе верят, чтобы не навлечь неприятности и беды на себя и свою семью, нужно следовать этим важным запретам, связанным с порогом дома или квартиры.

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