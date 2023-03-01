Чому не можна розмовляти, цілуватися і передавати речі через поріг: значення прикмет

З порогом пов’язано безліч народних прикмет та забобонів. У язичницькі часи він вважався кордоном, що відокремлює потойбічний світ від світу живих. Раніше саме тут закопували порох померлих людей. Вважалося, що в цьому випадку їхні душі допомагатимуть живим родичам. Не варто забувати, що місце поховання має негативну енергетику. З цієї причини багато хто досі бояться передавати речі через поріг.

Якщо людина передає щось через поріг, то таким чином турбує душі померлих, віддає свій успіх і багатство. Порушивши це правило, людина прирікає себе на нещастя. Перш ніж передати будь-що іншій людині, впустіть її у свій будинок або вийдіть до неї самі. Річ, яку передали через поріг, принесе нещастя. Щоб уникнути цього, необхідно якнайшвидше позбутися її.

Що ще не можна робити через поріг

Багато людей, відчиняючи двері незнайомим людям, змушені спілкуватися з ними через поріг. Проте вважається, що це робити не можна. Як ви вже зрозуміли, за повір'ями, поріг відокремлює наш світ від потойбіччя.

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Заборонено сідати на поріг. Порушивши це правило, ви ризикуєте залучити у ваше життя неприємні чутки щодо вас та ваших близьких.

Вважається, що після весілля, коли наречені входять у свій будинок, наречений має занести наречену на руках. Якщо жінка сама переступить поріг, то на пару чекає важке сімейне життя.

Не можна стояти на порозі. Відчиняючи двері, ми знімаємо захист зі свого будинку. Таким чином, ми випускаємо з нього позитивну енергію і залучаємо небажаних гостей.

Якщо ви хочете поцілувати кохану людину, небажано це робити через поріг. Порушивши це правило, ви знайдете нові шляхи в житті, але, на жаль, вашої коханої людини поряд з вами вже не буде.

У народі вірять, щоб не накликати неприємності та біди на себе та свою сім’ю, потрібно слідувати цим важливим заборонам, пов’язаним з порогом будинку чи квартири.

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